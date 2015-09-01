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Собиратели
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Публикации
Новости
Экспонаты
Альбомы
Собиратели
Организации
Публикации
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Кунсткамера
Находите, исследуйте, отбирайте то, что интересно вам!
65603
экспоната
,
28
альбомов
,
657
собирателей
,
116
организаций
,
29
публикаций
,
6
новостей
Собрание
Фотоколлекция
Памятники истории науки XIV-XIX вв. Фонд Музея М.В. Ломоносова
Антропологические пластические реконструкции, прижизненные маски. XIX - XX вв.
Археология
Остеологические материалы
Этнография Америки
Этнография Сибири
Этнография Восточной и Юго-Восточной Азии
Этнография Европы
Этнография Центральной Азии
Этнография Южной и Юго-Западной Азии
Этнография Австралии, Океании и Индонезии
Этнография Африки
Этнография Кавказа
Этнографический рисунок
Печатная продукция, открытки
Изучайте предметы из экспозиции и фондов музея
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